مهندس ديكور مسلسل الحشاشين: بناء الديكورات استغرق 6 أشهر

قال أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسلي «الحشاشين» و«جودر»، إنه جرى الاعتماد على البناء الحي بنسبة 90% في ديكور المسلسل الأول، وكان الجرافيك يكمل الباقي، مشيرا إلى أن بناء الديكورات استغرق حوالي 6 أشهر.

مراجع مسلسل «الحشاشين»

وأضاف «ۜفايز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أن فريق العمل سافر إلى مالطا لبناء بعض الديكورات، مؤكدا الدقة الشديدة في تفاصيل المسلسل، على الرغم من صعوبة الأمر لقلة المراجع والمصادر الخاصة به، بسبب الحريق الذي نشب في مكتبة بغداد، ما أدى إلى تدمير كل المواد التي كانت سوف تساعد في العمل بشكل كبير.

وأشار مهندس الديكور، إلى أنه جرى الاعتماد على الآثار التي ما زالت موجودة في إيران وأصفهان وبغداد ومصر، إلى جانب بعض الكتب في تدشين ديكور مسلسل «الحشاشين»، مثل «أخبار الزمان» للمسعودي، و«آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني، و«فريدة العجائب» فضلا عن رسائل ابن فضلان.

«الحشاشين» يعرض مرحلة زمنية صعبة

ولفت إلى أن «الحشاشين» يعرض مرحلة زمنية صعبة، بسبب عدم وجود مراجع كثيرة تصف هذه الحقبة الزمنية، مشيرا إلى أن المسلسل عبارة عن خليط بين التاريخ والخيال الدرامي وليس المطلق.

وأوضح أن المسلسل يعرض حالة عن طبيعة الأشخاص والاختلاف الكبير في طباعهم، وطرق عيشهم وتفكيرهم، وجرى الاعتماد على المكان بهدف إبراز تلك الفكرة.