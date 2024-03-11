مفاجآت في الحلقة الأولى.. تعرف على قصة مسلسل الحشاشين

تغوص قصة مسلسل الحشاشين في عمق التاريخ لتروي قصة شيخ الجبل سيد قلعة آلموت حسن الصباح، الرجل الذي استطاع إقناع آلاف الرجال بإزهاق أرواحهم في سبيل تحقيق رغباته وأحلامه المظلمة تحت ستار الجنة، وهي القصة التي تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي في بلاد فارس ولكنها كانت النواة الأولى لفكر الجماعات الإرهابية.

تولى الكاتب عبد الرحيم كمال كتابة قصة مسلسل الحشاشين المعروض في موسم الدراما الرمضانية 2024، بعد مدة طويلة من البحث والتدقيق في مجموعة كبيرة من المراجع التاريخية، مؤكدا أن المسلسل كان حلما بالنسبة، فلا يوجد كاتب تطرق إلى تلك الفترة إلا وتوقف عندها كثيرًا على حد تعبيره، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.

الكاتب عبد الرحيم كمال: قصة مسلسل الحشاشين تحمل مفاجآت للجمهور

وأكد الكاتب عبد الرحيم كمال أن قصة مسلسل الحشاشين تتضمن مفاجآت عديدة للجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولى من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، وهو الدور الذي يعتبر تحديدا كبيرا أمامه.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024

ويبدأ موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز في تمام الساعة السابعة من مساء الغد على منصة واتش آت، وفي تمام الساعة التاسعة والربع على قناة DMC، بينما تعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويجمع مسلسل الحشاشين في بطولته مجموعة ضخمة من الممثلين من مصر والوطن العربي بجانب كريم عبد العزيز من بينهم نيقولا معوض، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، بالإضافة إلى إسلام جمال، عمر الشناوي وسامي الشيخ.