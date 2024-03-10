يبدأ ماراثون دراما رمضان 2024 في الساعات الأولى من صباح غدا الاثنين، لذا يهتم الجمهور المصري والعربي بمعرفة مواعيد عرض الحلقلة الأولى من المسلسلات، لذا نعرض موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل مسار إجباري على القنوات الناقلة له.

مواعيد عرض الحلقة الأولى لمسلسل مسار إجباري

وتعرض الحلقة الأولى لمسلسل مسار إجباري، غدا الاثنين الأول من رمضان على النحو التالي:

ويعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc الساعة 6:05 مساء ويعاد الساعة 9 صباحا.

يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON الساعة 10:30 مساء ويعاد الساعة 6:45 مساء.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

ويعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى الساعة 12مساء، والإعادة الساعة 11 صباحا.

قصة مسلسل مسار إجباري

يدور مسلسل مسار إجباري في إطار من التشويق والإثارة، إذ يكتشف الشابان «حسن» و«حسين» سرًا خطيرًا، يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل مسار إجباري، المقرر عرضها غدًا الاثنين أول أيام شهر رمضان، اكتشاف «حسن» عصام عمر و«حسين» أحمد داش أنهما أخّان، إذ يكشف والدهما الذي يجسد دوره محمود البزاوي، الأمر ويخبرهما بسر آخر وأن عليهما الاتحاد سويًا لمواجهته.