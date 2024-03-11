قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين على DMC وWATCH IT

تتسع قائمة قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين خلال موسم الدراما الرمضانية 2024، والذى يعرض حصريا على شبكة قنوات DMC بالإضافة إلى منصة واتش آت الإلكترونية، وذلك قبل ساعات قليلة على موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي يضم في بطولته مجمموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز بينما يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي.

وتعتبر منصة واتش آت الإلكترونية ضمن قائمة قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين، حيث تتيح لمشتركيها في موسم الدراما الرمضانية مشاهدة المسلسل قبل ساعتين من موعد عرضه تلفزيونيا، حيث تبدأ المنصة عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك وفقا لما كشفه مخرج المسلسل بيتر ميمي.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين

أما مواعيد عرض مسلسل الحشاشين تبدأ في تمام الساعة التاسعة والربع على شاشة قناة DMC، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء على قناة DMC دراما.

ويأتي عرض مسلسل الحشاشين ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية الحصرية المعروضة على شبكة قنوات DMC في موسم الدراما الرمضانية 2024.