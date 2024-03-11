ينتظر شريحة كبيرة من الجمهور دراما العائلات في رمضان 2024، ويتجمع عدد من المشاهدين حول مائدة الفطار على مسلسل إمبراطورية ميم، وقد نبرز خلال التقرير التالي موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم علي قناة DMC.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC

استقرت قناة DMC على موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شاشتها، والمسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويعرض يوميا في تمام الساعة 10:45 مساء، بينما ولمن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في موعده تأتي الإعادة 10:15 صباحا.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.