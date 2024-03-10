يبحث الأفراد في مختلف الأماكن عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المملكة المغربية، بعد ساعات من معرفة موعد شهر رمضان 2024 في المملكة الهاشمية بشمال إفريقيا، والذي سيكون بعد غد الثلاثاء 12 مارس.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المغرب

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في مدينة والرباط، المغرب – 14:23 ساعة متواصلة من مطلع الشمس حتى غروبها بعد إعلان مفتي البلاد بعد غد الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك، وذلك عملا على أنه لا عبرة باختلاف المطالع، لتكون المغرب أطول دولة عربية من حيث عدد ساعات الصيام هذا العام في العالم العربي.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المغرب

وسيكون عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المغرب في مدينة الرباط، – 14:23 ساعة، فيما أعلنت جارتها الجزائر أن أول أيام رمضان فيها سيكون غدا الاثنين لتكون كذلك متفقة مع تونس، في الوقت الذي سيكون أول يوم رمضان الثلاثاء في المغرب وليبيا.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المغرب وأقر ساعة صيام

وتعد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في المغرب الأطول عربيا بالنسبة لمختلف الدول العربية، فيما ستكون أقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام في دولة جزر القمر في مدينة موروني عاصمة البلاد، وجزر القمر هي دولة إفريقية تقع بعيدا عن إفريقيا قليلا قريبا من جنوب إفريقيا، وهي دولة عبارة عن مجموعة من الجزر.