جائزة أوسكار أفضل ممثلة تذهب لإيما ستون عن فيلم «أشياء بائسة» كتب: حسن سمير 05:01 ص | الإثنين 11 مارس 2024 إيما ستون أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن إيما ستون فازت بأوسكار أفضل ممثلة عن فيلم أشياء بائسة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إيما ستون أفضل ممثلة في فيلم كوميدي بـ«جولدن جلوب».. وجائزتان لـ«Barbie» إيما ستون تكشف مصير الجزء الثاني من فيلم «Cruella» الممثلة الأمريكية إيما ستون تصفع ويليم دافو 20 مرة بسبب «And» إيما ستون تستعد لتقديم الجزء الثاني من «Cruella» إيما ستون جائزة جائزة أوسكار بقلم حسن سمير