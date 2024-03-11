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دراما المتحدة

جائزة أوسكار أفضل ممثلة تذهب لإيما ستون عن فيلم «أشياء بائسة»

كتب:

حسن سمير
05:01 ص | الإثنين 11 مارس 2024
إيما ستون

إيما ستون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن إيما ستون فازت بأوسكار أفضل ممثلة عن فيلم أشياء بائسة.

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