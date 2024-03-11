قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين.. من هو حسن الصباح؟

يستعد الجمهور في الموسم الرمضاني لوجبة درامية دسمة في الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، والذي سيبدأ عرضها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة DMC، حيث يعتبر المسلسل من أضخم المسلسلات إنتاجيا في تاريخ الدراما المصرية والعربية ويحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور.

قبل عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين تستعرض «الوطن» في تقريرها مجموعة من المعلومات التي يجب أن يعرفها الجمهور عن حسن الصباح الذي تدور حوله الأحداث قبل مشاهدة المسلسل المأخوذ عن قصة حقيقية وهي قصة حسن الصباح الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، وهو رجل أسس طائفة عرفت باسم الفدائيين وبعد ذلك تم إطلاق اسم الحشاشين عليهم، وتضم الطائفة عددا كبيرا من الأتباع اتخذوا من قلعة آلموت مقرا لهم، والتزموا أمام سيد القلعة بالسمع والطاعة في تنفيذ أوامره مقابل وعده لهم بالجنة.

تفاصيل قصة مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

واستخدم حسن الصباح تلك الجماعة في تنفيذ اغتيالات سياسية لعدد من الأمراء والحكام في ذلك الوقت بالشكل الذي يخدم مصالحه في الحكم، وكان ذلك في بلاد فارس خلال القرن الحادي عشر الميلادي، تم تصوير مسلسل الحشاشين في 3 قارات حول العالم ما بين مالطا وكازخستان بالإضافة إلى مصر، خاصة أن حسن الصباح مر بمصر خلال فترة من حياته، وهو ما سيتم التطرق إليه خلال أحداث مسلسل الحشاشين.

كان يجمع حسن الصباح علاقة صداقة بين نظام الملك وزير السلطان السلجوقي ألب أرسلان، والشاعر عمر الخيام منذ فترة الدراسة، ولكن بسبب رغبات حسن الصباح وتطلعاته إلى الحكم تتحول علاقة الصداقة مع نظام الملك إلى عدواة شديدة يسعى كلا منها للقضاء على الآخر، وهو الدور الذي يقوم به الفنان فتحي عبد الوهاب، بينما يجسد الفنان اللبناني نيقولا معوض شخصية عمر الخيام.