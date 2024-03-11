الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير اليوم الاثنين

في سياق روحاني فريد، يبدأ الشعب المصري اليوم الاثنين رحلة روحية مزدوجة، إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صومها الكبير لمدة 55 يوما، وينتهي بترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت 4 مايو، لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الأحد 5 مايو.

طقس الصوم الكبير في الكنيسة

وينقطع الأقباط خلال أيام الصوم الكبير عن الطعام من الساعة 12 ليلا وحتى غروب الشمس وانتهاء القداسات بالكنائس، وذلك فيما عدا أيام السبت والأحد والتي يمتنع فيها الصوم الانقطاعي، ثم يتناولون الطعام النباتي، وتبدأ القداسات في الكنيسة خلال الـ55 ظهرا.

ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى والتي لا تسمح بها الكنيسة للأقباط بتناول الأسماك ويصام انقطاعي، وتضم أصوام الدرجة الأولى ( صوم يونان، الصوم الكبير، صوم يومي الجمعة والأربعاء، برمون عيد الميلاد والغطاس).

لماذا تصوم الكنيسة الصوم الكبير؟

وتصوم الكنيسة الصوم الكبير حيث يحمل معنى الفداء والشركة في آلام السيد المسيح، وتمتاز ألحانه بالخشوع والعمق، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وتقسم الكنيسة الـ55 كالآتي:

- أسبوع الاستعداد يُقال عنه أنه عوض أيام السبوت التي لا تُصام انقطاعي.

- الصوم الأربعيني وهي مدة الصوم الأصلية تبدأ يوم أثنين وتنتهي بجمعة ختام الصوم، وتصومه الكنيسة كمثال صوم السيد المسيح أربعين يوماً وأربعين ليلة، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- صوم لعازر ووضعت الكنيسة الاحتفال بهذا اليوم قبل بدء أسبوع الآلام، لكي تثبت الكنيسة إيمان المؤمنين الداخلين إلى أسبوع الآلام حتى لا يضعفوا.

- أسبوع الآلام وهو الأسبوع الأخير من الصوم وكان يصام قديما مستقلا عن الصوم الأربعيني.