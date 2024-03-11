«المنشآت الفندقية»: قرار المركزي بتحرير سعر الصرف يرفع حجم الاستثمارات السياحية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتحديد سعر عادل للجنيه المصري سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلى وضع معايير لأسعار الخامات والمواد الغذائية والمشروبات المقدمة بالفنادق والمطاعم السياحية والتى شهدت مؤخرا ارتفاعات كبيرة غير مبررة قبل قرار المركزي.

أسعار البرامج لن ترتفع بصورة كبيرة

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار المركزى سيؤدى أيضا إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، ولن تضطر الفنادق وشركات السياحة المصرية إلى رفع أسعار برامج زيارة مصر بمعدلات كبيرة ما يجعل السياح يقبلون على زيارتها، كما سيلغي اللغط المحاسبي الناتج عن فروق سعر صرف العملات الأجنبية الرسمي والسعر في السوق الموازية.

حجوزات جيدة خلال شهر مارس الجاري

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ الحركة السياحية التس استقبلتها مصر خلال شهري يناير وفبراير 2024 أعلى مما كانت عليه خلال ذات الشهرين من العام الماضي، لافتا إلى وجود حجوزات جيدة للغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.