كشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة عن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024، وجميع مواقيت الصلاة طوال الشهر الكريم، إضافة إلى مواعيد أذان الفجر طوال الـ30 يوما لشهر رمضان المبارك، الذي يحل بعد اقل من 3 أسابيع من الآن.

موعد اذان المغرب اول يوم رمضان 2024

ووفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإنّ موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024، سيكون في تمام الساعة 6:08 مساءً.

موعد استطلاع هلال رمضان

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المقرر أن يكون الاثنين 11 مارس المقبل أول أيام رمضان، والتأكيد الأخير سيصدر بعد استطلاع الهلال من جانب دار الإفتاء المصرية نهاية شهر شعبان.

مواعيد أذان المغرب في رمضان

- 2 رمضان.. 6:09 مساءً.

- 3 رمضان.. 6:10 مساءً.

- 4 رمضان.. 6:10 مساءً.

- 5 رمضان.. 6:11 مساءً.

- 6 رمضان.. 6:12 مساءً.

- 7 رمضان.. 6:12 مساءً.

- 8 رمضان.. 6:13 مساءً.

- 9 رمضان.. 6:14 مساءً.

- 10 رمضان.. 6:14 مساءً.

-11 رمضان.. 6:14 مساءً.

- 12 رمضان.. 6:15 مساءً.

- 13 رمضان.. 6:15 مساءً.

- 14 رمضان.. 6:16 مساءً.

- 15 رمضان.. 6:17 مساءً.

- 16 رمضان.. 6:17 مساءً.

- 17 رمضان.. 6:18 مساءً.

- 18 رمضان.. 6:18 مساءً.

- 19 رمضان.. 6:20 مساءً.

- 20 رمضان.. 6:20 مساءً.

- 21 رمضان.. 6:21 مساءً.

- 22 رمضان.. 6:21 مساءً.

- 23 رمضان.. 6:22 مساءً.

- 24 رمضان.. 6:23 مساءً.

- 25 رمضان.. 6:23 مساءً.

- 26 رمضان.. 6:24 مساءً.

-27 رمضان.. 6:25 مساءً.

- 28 رمضان.. 6:25 مساءً.

- 29 رمضان.. 6:26 مساءً.

- 30 رمضان.. 6:26 مساءً.