موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي على قناة on

مع حلول أول أيام رمضان يزداد شغف الجمهور بمتابعة مسلسلات الماراثون الرمضاني، الذي يُقدم باقة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تُناسب جميع الأذواق.

ومن بين هذه الأعمال، يُنتظر عرض مسلسل بيت الرفاعي، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسلاته السابقة.

موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي

أعلنت قناة on موعد عرض الحلقة 1 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على شاشتها، إذ تعرض الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 9 مساء، وتأتي الاعادة فى تمام الساعة 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:15 صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار تشويقي، إذ يتناول عدة صراعات بين أبطاله، وهم أشقاء يحاولون السيطرة على كرسي كبير العائلة بعد وفاته، لتبدأ المشكلات فيما بينهم والنزاع على الميراث، في تصاعد تشويقي للأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، رياض الخولي، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، ميرنا جميل، محمد لطفي، إيناس مكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو اليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.