كيفية الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر؟

يُقدم بنك مصر العديد من التسهيلات للمواطنين من خلال تقديم قروض لهم، وبينها قرض السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل.

شروط منح قروض السلع المعمرة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» شروط منح قروض السلع المعمرة من بنك مصر.

يتم منح السلع المعمرة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

- أصحاب المهن/ الأعمال الحرة.

- أصحاب/ مستحقي المعاشات (يتعهد تحويل المعاش أو دون).

- أصحاب النوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

- الحد الأقصى لقيمة القرص 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.

- الحد الأقصى لمدة القرص 120 شهرا.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار السلعة/ السلع معتمدًا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري حال تعهد جهة العمل بالتحويل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأعمال الحرة

- صورة البطاقة الضريبية

- ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.

أصحاب ومستحقي المعاشات

- بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات) تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة أصرف المعاش بالتحويل).

ويتم منح العميل وثيقة تأمين على الحياة مجانا طوال فترة القرض.