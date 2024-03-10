شهادة بنك ابن مصر.. ما العائد الذي تحصل عليه؟

أعلن بنك مصر، إطلاقه مؤخرا شهادة بنك ابن مصر، ذات العائد الكبير ضمن الشهادات والأوعية الإدخارية بالعائد المرتفع، حيث كشف البنك عن أحدث شهاداته لعملائه، والتي حملت اسم «شهادة ابن مصر الثلاثية»، ذلك بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع سعري العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذا سعر العملية الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، حتى ستصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، بالترتيب.

تفاصيل شهادة بنك ابن مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، تفاصيل أحدث شهادات بنك مصر، وكذا قواعد شراء تلك الشهادة، بالإضافة للقيمة الخاصة بالعائد على مبلغ 50 ألف جنيه طيله مدة الشهادة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

أعلن البنك بأن سعر الفائدة على الشهادة متناقص، حيث سيحصل العميل على 26% للسنة الأولى، و22.5% للثانية، و19% للثالثة، وتصرف شهريا، وتصل مدة الشهادة الجديدة لـ3 سنوات.

أما وعن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، وتكون عائد «شهري- ربع سنوي - سنوي» بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة، ويختلف العائد طبقا لدورية الصرف، كما ويمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

وأكد البنك أنه سيبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

قيمة العائد على مبلغ 50 ألف جنيه

في حال شراء العميل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة للعائد الذي يصرف شهريا بمبلغ 50 ألف جنيه، بسعر عائد 26% للسنة الأولى، و22.5% للثانية، و19% للثالثة، فإنه يحصل على 1083 جنيها شهريا طوال العام الأول، ويحصل على 937 جنيها شهريا طوال العام الثاني، ويحصل على 791 جنيها شهريا طوال العام الثالث.