«لو معاك 100 ألف جنيه».. اعرف هتكسب كام شهريا من أحدث شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر، عددا كبير من الشهادات والأوعية الإدخارية ذات العائد المرتفع، وكشف عن احدث الشهادات التي يقدمها لعملائه، تحت مسمى «شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، بعد رفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

تفاصيل شهادات بنك مصر

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل أحدث شهادات بنك مصر، تحت مسمى «ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، وقواعد شراء تلك الشهادة، بالإضافة إلى قيمة العائد على مبلغ 100 ألف جنيه طوال مدة الشهادة.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

- سعر الفائدة على الشهادة متناقص؛ إذ يحصل العميل على 26% للسنة الأولى، و22.5% للثانية، و19% للثالثة، وتصرف شهريا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- عائد «شهري- ربع سنوي - سنوي» بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة، ويختلف العائد طبقا لدورية الصرف.

- يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

قيمة العائد على مبلغ 100 الف جنيه

في حال شراء العميل شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة للعائد الذي يصرف شهريا بمبلغ 100 الف جنيه، بسعرعائد 26% للسنة الأولي، و22.5% للثانية، و19% للثالثة، فإنه يحصل على 2166 جنيها شهريا طوال العام الأول، ويحصل على 1875 جنيها شهريا طوال العام الثاني، ويحصل على 1583 جنيها شهريا طوال العام الثالث.