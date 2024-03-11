بشرى سارة في أول أيام رمضان.. تراجع 8 سلع أساسية بالأسواق

شهدت أسعار 8 سلع غذائية أساسية، تراجعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق المحلية، مع أول أيام شهر رمضان، وبعد التراجعات المتتالية التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار 8 سلعة أساسية، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وسجلت أسعار السلع الغذائية اليوم ما يلي:

- تراجع سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر نحو 1.42%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 30 جنيها.

- تراجع سعر المكرونة المعبأة اليوم في مصر نحو 1.1%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 31.48 جنيه.

- تراجع سعر زيت عباد الشمس اليوم في مصر نحو 17.32%، ليسجل سعر اللتر في المتوسط نحو 99 جنيها.

- تراجع سعر عبوة الشاي الـ40 جراما اليوم في مصر نحو 0.76%، ليسجل سعر العبوة في المتوسط نحو 11.75 جنيه.

- تراجع سعر الفول المجروش معبأ اليوم في مصر نحو 9.73%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 58 جنيها.

- تراجع سعر كرتونة البيض اليوم في مصر بنسبة 1.93 % ليسجل متوسط السعر 158 جنيها.

- تراجع سعر اللبن المعبأ اليوم في مصر نحو 1.4%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 41.61 جنيه.

- تراجع سعر الفول المعبأ اليوم في مصر نحو 2.19%، ليسجل سعر الكيلو في المتوسط نحو 59 جنيها.