من عتبات البهجة لـ إمبراطورية ميم.. كيف أبرزت دراما 2024 الرجل الأرمل؟

الانغماس في قراءة الروايات متعة يسير خلفها الكثير من الأشخاص، خاصة محبي ألوان القراءة المتعددة، من النصوص الأدبية، أو الكتب، والروايات المختلفة، إلا أن تحويل هذه الروايات لعمل درامي له جمهور آخر، يعيش أحداثه صورة وصوت، ربما يفضل قطاع كبير الروايات، ولكن قطاعا آخر ليس بالقليل يفضل مشاهدتها في إطار عمل درامي متكامل.

ولا يزال الجمهور على موعد مع دراما رمضان 2024، المقرر عرضها على شاشات المتحدة، إذ تقدم العديد من الأعمال الدرامية المأخوذة عن روايات أصلية، بزوايا وحكايات اجتماعية مختلفة، يعيش معها الجمهور في إطار سلسلة حلقات بين 15 و30 حلقة.

ومن المقرر أن يسلط هذا العام، أكثر من عمل درامي على تفاصيل حياة الرجل الأرمل، وكيف تنقلب حياته عقب وفاة زوجته.

عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني.. من وفاة الزوجة لليوتيوبر

وعقب غياب لفترة من شاشات التليفزيون، يعود الفنان يحيى الفخراني، هذا العام، عبر شاشات المتحدة بمسلسل عتبات البهجة، وهي رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيعيد صياغة الأحداث والممعالجة الدرامية للعمل الكاتب مدحت العدل.

وتدور أحداث ممسلسل عتبات البهجة، للفنان يحيى الفخراني، حول شخصية بهجت الأنصاري، والذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، الرجل الأرمل، الذي تُرك وحيدًا عقب وفاة زوجته، وأبعدته الفجوة الزمنية عن أولاده، لكن ظل تواصله بأحفاده، ليلجأ لتقديم محتوى عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تحت عنوان «عتبات البهجة»، لتقديم محتوى ذات قيمة يدعو للسعادة.

معاناة خالد النبوي في إمبراطورية ميم

من الرواية الأصلية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، التي عُدلت لعمل سينمائي، لتترجم اليوم إلى عمل درامي، يطل علينا الفنان خالد النبوي بمسلسله «إمبراطورية ميم».

مختار أبو المجد، رجل أرمل، يصبح مسؤولا فجأة عن 6 أبناء، بأعمار مختلفة، ليجد نفسه وسط تحديات كبيرة بسبب اختلاف الأجيال ووجهات النظر، قبل أن يتصاعد بينه وبين أولاده الصراع بسبب محاولاتهم التمرد عنه تارة، ولوقوعه في الحب من امرأة أخرى ويقرر الزواج منها، تارة.

مسلسل إمبراطورية ميم وعتبات البهجة

الجدير بالذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل عتبات البهجة من بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، جومانا مراد، هنادي مهني، وفاء صادق، محسن منصور، وآخرين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، من إخراج مجدى أبو عميرة.