موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الحشاشين على قناة DMC

أعلنت شبكة قنوات DMC أمس، موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الحشاشين، إذ يعد أكبر عمل درامي سيقدم هذا العام، نظرا لضخامة إنتاجه وعناصره الكبير، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الحشاشين

وجاء موعد عرض الحلقة 1 مسلسل الحشاشين، علي شبكة قنوات DMC اليوم في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تعرض الإعادة في تمام الساعة 11 مساء علي قناة DMC دراما.

ويعرض أيضا مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، يوميا على WATCH IT الرقمية، ويتواجد العمل بصورة دائمة حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته في جميع الأوقات.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه فى إطار تاريخي يعود إلى القرن الحادى عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ الفدائيين، وهم رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدا في ذلك الوقت ليكونوا أول تنظيم سري إرهابي سمي فيما بعد بـ«الحشاشين».

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب كريم عبد العزيز، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.