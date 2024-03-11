ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة بدءا من اليوم.. و«الأرصاد» تشرح الأسباب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فترة النهار تشهد خلال الفترة الحالية دفئا بشكل كبير، وبرودة شديدة ليلا، خاصة في المدن الجديدة والمدن المفتوحة، بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: «اعتبارا من اليوم ستبدأ ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، حيث سيبدأ اليوم تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر في معظم المحافظات».

امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وتابعت: «سيبدأ تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 24 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن أمس».