«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. وطقس دافيء على القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، ما سيستمر اليوم، وستبدأ البلاد تدريجيا التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية التي ستجعل قيم الحرارة اليوم أعلى من معدلات الطبيعية بنحو درجة.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة شبانة: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، وسنشعر بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ما سيؤدي إلى أن نشعر بالطقس الدافئ على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وطقس مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد سيكون الطقس فيها مائلا للحرارة في فترات النهار، وتحديدا في وقت الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي».