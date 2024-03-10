نصائح «الأرصاد» للصائمين في أول أيام شهر رمضان: اشربوا سوائل بكثرة

وجّهت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، نصائح للصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة مع أول أيام رمضان، حيث تواصل الحرارة ارتفاعها ثاني وثالث أيام رمضان.

ثاني وثالث أيام رمضان ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الصائمين عليهم الحذر من طقس ثاني وثالث أيام رمضان، ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 29 درجة، في حين تتراوح بين 31 لـ35 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء الأربعاء المقبل.

نصائح الأرصاد للصائمين

ووجّهت غانم، نصائح للصائمين، بالاهتمام بتناول العصائر والسوائل بكثرة خلال فترة السحور، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، مؤكدة أنّ الكتل الصحراوية التي ستؤثر على البلاد ستكون جافة، لذا ستكون نسب الرطوبة منخفضة خلال تلك الأيام.

درجات الحرارة العظمى الثلاثاء ثاني أيام رمضان

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة

- الوجه البحري العظمى 26 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة

درجات الحرارة العظمى الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة

- الوجه البحري العظمى 25 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة