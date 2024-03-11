هل تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال شهر رمضان؟

ترتفع درجات الحرارة بدءا من اليوم الاثنين الذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، بشكل تدريجي على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وسط تساؤلات: هل ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع على مدار الشهر الكريم؟

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي بدء من اليوم الموافق أول أيام رمضان حتى تصل ذروتها يوم الأربعاء الموافق 13 مارس، لترتفع بقيمة 4 درجات عن اليوم، بينما تسجل العظمى في القاهرة والوجه البحري 29 درجة مئوية.

هل ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع برمضان؟

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى أن درجات الحرارة لن تستمر في الارتفاع كثيرا على مدار شهر رمضان، وبدءا من السبت الموافق 16 مارس سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.