4 فئات ممنوعة من الصيام في رمضان.. «فرصة وحيدة لمرضى السكر»

مع حلول شهر رمضان المبارك، يشرع المسلمون في أداء فريضة الصيام، تلك الرحلة الروحانية التي تزكي النفس وتطهر الجسد، لكن ثمة فئات ممنوعة من الصيام في رمضان من أجل الحفاظ على صحتها.. فما هي ولماذا ينصح بعدم التزامهم بفريضة الصيام واستخدام رخصة الإفطار؟

فئات ممنوعة من الصيام في رمضان

مع دخول شهر رمضان، تصدر العديد من التحذيرات من قبل الأطباء لعدد من الفئات، من أجل تجنب المخاطر التي قد تحدث حال الصيام، إذ يؤكد حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، أن مرضى الفشل الكلوي عليهم الابتعاد تمامًا عن الصيام، خاصة أن الانقطاع عن الطعام والشراب قد يؤدي إلى مضاعفات كبيرة، وذلك عبر حديثه في برنامجه التلفزيوني.

شرط الصيام لمرضى السكر في رمضان

موافي أكد أيضا أن الصيام يتسبب في زيادة مستويات الكرياتينين في الدم، وهي مادة سامة تُؤثر على وظائف الكلى، وقد يصل الأمر إلى الجفاف بسبب النقص الشديد في سوائل الجسم، علاوة على ذلك انخفاض ضغط الدم، واضطرابات في توازن البوتاسيوم، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب.

كما يمنع أيضًا مرضى السكر من النوع الأول من الصيام بشكل قاطع، وذلك لاحتياجهم لتلقي الإنسولين خلال فترة النهار، والامتناع عن تناول تلك الجرعة من الإنسولين، قد يتعرضهم لخطر هبوط السكر.

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لمرضى السكر من النوع الثاني، خاصة أن الصيام قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات أيضًا، لكن بعض الحالات يسمح لها بالصيام، وذلك حال توازن معدل السكر التراكمي لديهم، إذ يجب عليهم قياس سكر الدم لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل حلول الشهر المبارك، واستشارة الطبيب لتحديد خطة العلاج المناسبة.

ينصح حسام موافي، مرضى الضغط المرتفع بعدم الصيام، وذلك لخطورة التوقف عن تناول مدرات البول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.