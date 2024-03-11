مواقيت الصلاة في السويس اليوم الاثنين 11-3-2024.. العشاء 7:13 مساء

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في السويس اليوم الاثنين 11-3-2024، وتبدأ من صلاة الظهر حتى الفجر، وتتضمن المواقيت، 5 صلوات مع الشروق، وذلك عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر رمضان، بعد أنّ جاء الأحد المتمم لشعبان، ليكون اليوم، أول أيام شهر رمضان 2024.

مواقيت الصلاة في السويس الاثنين 11-3-2024

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أنّ مواقيت الصلاة في السويس الاثنين 11-3-2024، كالآتي:

- موعد صلاة الفجر في السويس: الساعة 4 و34 دقيقة صباحًا.

- موعد صلاة الظهر في السويس: الساعة 12 مساءً.

- موعد صلاة العصر في السويس: الساعة 3 و23 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة المغرب في السويس: الساعة 5 و56 دقيقة مساءً.

- موعد صلاة العشاء في السويس: الساعة 7 و13 دقيقة مساءً.

ساعات الصيام في السويس اليوم

وجاءت ساعات الصيام اليوم، بواقع 13 ساعة و38 دقيقة بداية من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب وانطلاق مدفع الإفطار.