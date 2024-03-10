عمرو الفقي: سعيد بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في السعودية

أعرب عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سعيد بإقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنه سعيد بإقامة اللقاء في الرياض لأن كرة القدم هي القوة الناعمة الخاصة بمصر.

امتلاء استاد مباراة الأهلي والزمالك

أشار خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن ملعب مباراة الأهلي والزمالك كان ممتلئا بشكل كبير والجميع شاهد المباراة، وصنعت حالة جيدة في الرياض، قائلًا: «لما ريال مدريد وبرشلونة بيلعبوا بره أسبانيا حد بيقول ليه.. دول بردوا الأهلي والزمالك».

اهتمام شديد بمباراة الأهلي والزمالك

وشدد على أنه كان هناك اهتمام شديد بهذه المباراة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهو ما جعل الجميع سعداء بهذا الحدث الرياضي.