«صحة القاهرة»: 39% من سكان القاهرة في الشرق.. والمدن الجديدة الأقل كثافة

كشف تقرير مديرية الصحة بالقاهرة، أن أعلى نسبة من السكان توجد في أحياء المنطقة الشرقية، إذ بلغت نسبتها 39%، يليها المنطقة الجنوبية بنسية 32%، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18%، وذلك من إجمالى سكان المحافظة، بينما المدن الجديدة بها أقل عدد من السكان، إذ بلغت 4% يليها المنطقة الغربية بنسبة 7%، من إجمالي سكان المحافظة.

التوعية بالمشكلة السكانية

وأوصى التقرير الاهتمام بالتوسع في برامج التوعية بالمشكلة السكانية من خلال وسائل الإعلام، ونشر الوعي الديني والصحي بين المواطنين حول موضوع تنظيم الأسرة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي من الأطباء والممرضات والأسرة للنهوض بالصحة الإنجابية.

عدد سكان القاهرة

وأوضح أن إجمالي عدد سكان القاهرة في يوليو 2023 بلغ 10 ملايين و248 ألف و385 نسمة، وعدد الذكور منهم 5 مليون و284 ألف و336 نسمة، وعدد الإناث بلغ 4 ملايين و964 ألف و49 نسمة، مؤكدا أن معدل الزيادة الطبيعية عام 2021 بلغ 8.2 وتزايد هذا لمعدل عام 2022 ليصبح 9.8 وتناقص في عام 2023 ليبلغ 9.6 حيث عدد المواليد بالقاهرة، في عام 2023 بلغ 194ألفا و773 نسمة، وعدد الوفيات 96 ألفا و459 نسمة.