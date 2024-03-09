«صحة القاهرة» تكشف عدد المستشفيات التابعة لجهات أخرى غير الوزارة

كشف تقرير مديرية الصحة بالقاهرة عدد المستشفيات التي تتبع جهات أخرى غير وزارة الصحة على مستوى المحافظة، وتتمثل في 35 مستشفى جامعيا و6 مستشفيات تتبع وزارات أخرى، إضافة إلى مستشفى السكة الحديد، أما القطاع الخاص يضم 365 مستشفى قطاع خاص بالقاهرة، وعدد الأسرة بها 9749 سريرا، وعدد العيادات التابعة للقطاع الخاص 9774 عيادة، وعدد عيادات الأسنان 2289 عيادة أسنان، وعدد الصيدليات التابعة للقطاع الخاص 168 صيدلية.

عدد بنوك الدم على مستوى القاهرة

وفيما يتعلق بالتجهيزات الطبية أوضح تقرير مديرية الصحة، أن عدد بنوك الدم على مستوى المحافظة 12 بنك دم، وعدد معامل التحاليل بالمحافظة 65 معملا رئيسيا، وعدد وحدات الغسيل الكلوي 14 وحدة، وعدد أجهزة الغسيل الكلوي 335 وحدة، وعدد غرف العمليات 75 غرفة.

إجمالي نفقات العلاج على نفقة الدولة بالقاهرة

أشار تقرير مديرية الصحة إلى أن إجمالي نفقات العلاج على نفقة الدولة بالقاهرة 879 مليونا و273 ألفا و268 جنيها، وعدد مرضى الجراحات والحاصلين على علاج على نفقة الدولة 375 ألفا و124مريضا، ومتوسط عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تم علاجهم على نفقة الدولة داخل مصر 99 ألفا و349 مريضا.