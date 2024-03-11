عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 بالمحافظات.. اعرف موعد الإفطار

بدأ المواطنون في المحافظات صوم أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يوافق اليوم الاثنين، لذلك يبحثون على عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 بالمحافظات وموعد الإفطار، إذ تختلف عددها من محافظة لأخرى.

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 بالمحافظات

وكشفت الهيئة العامة للمساحة، أن اليوم هو الأقل في عدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان، وتتراوح ساعات الصيام بين 13:37 ساعة وحتى 13:39 ساعة في جميع المحافظات، بينما يكون موعد الإفطار يتراوح ما بين الساعة 5:50 مساء والساعة 6:17 مساء في جميع المحافظات.

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2024 بالمحافظات وموعد الإفطار

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في القاهرة

عدد ساعات الصوم في القاهرة 13:38 ساعة

موعد الإفطار في القاهرة الساعة 6:01 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الجيزة

عدد ساعات الصوم في الجيزة 13:38 ساعة

موعد الإفطار في القاهرة الجيزة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الإسماعيلية

عدد ساعات الصوم في الإسماعيليه 13:38 ساعة

موعد الإفطار في الإسماعيلية الساعة 5:57 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في أسوان

عدد ساعات الصوم في أسوان 13:37 ساعة

موعد الإفطار في أسوان الساعة 5:56 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في أسيوط

عدد ساعات الصوم في أسيوط 13:37 ساعة

موعد الإفطار في أسيوط الساعة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الأقصر

عدد ساعات الصوم في الأقصر 13:37 ساعة

موعد الإفطار في الأقصر الساعة 5:57 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في البحر الأحمر

عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر 13:37 ساعة

موعد الإفطار في البحر الأحمر الساعة 5:50 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في البحيرة

عدد ساعات الصوم في البحيرة 13:39 ساعة

موعد الإفطار في البحيرة الساعة 6:04 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في بني سويف

عدد ساعات الصوم في بني سويف 13:38 ساعة

موعد الإفطار في بني سويف الساعة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في بور سعيد

عدد ساعات الصوم في بور سعيد 13:38 ساعة

موعد الإفطار في بور سعيد الساعة 5:56 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في جنوب سيناء

عدد ساعات الصوم في جنوب سيناء 13:38 ساعة

موعد الإفطار في جنوب سيناء الساعة 5:54 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الدقهلية

عدد ساعات الصوم في الدقهلية 13:38 ساعة

موعد الإفطار في الدقهلية الساعة 6:00 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في دمياط

عدد ساعات الصوم في دمياط 13:38 ساعة

موعد الإفطار في دمياط الساعة 5:58 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في سوهاج

عدد ساعات الصوم في سوهاج 13:37 ساعة

موعد الإفطار في سوهاج الساعة 6:00 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في السويس

عدد ساعات الصوم في السويس 13:38 ساعة

موعد الإفطار في السويس الساعة 5:56 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الشرقية

عدد ساعات الصوم في الشرقية 13:38 ساعة

موعد الإفطار في الشرقية الساعة 6:00 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في شمال سيناء

عدد ساعات الصوم في شمال سيناء 13:38 ساعة

موعد الإفطار في شمال سيناء الساعة 5:50 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الغربية

عدد ساعات الصوم في الغربية 13:39 ساعة

موعد الإفطار في الغربية الساعة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الفيوم

عدد ساعات الصوم في الفيوم 13:38 ساعة

موعد الإفطار في الفيوم الساعة 6:03 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في قنا

عدد ساعات الصوم في قنا 13:37 ساعة

موعد الإفطار في قنا الساعة 5:56 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في مطروح

عدد ساعات الصوم في مطروح 13:39 ساعة

موعد الإفطار في مطروح الساعة 6:17 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في كفر الشيخ

عدد ساعات الصوم في كفر الشيخ 13:38 ساعة

موعد الإفطار في كفر الشيخ الساعة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في المنيا

عدد ساعات الصوم في المنيا 13:37 ساعة

موعد الإفطار في المنيا الساعة 6:03 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في الوادي الجديد

عدد ساعات الصوم في الوادي الجديد 13:38 ساعة

موعد الإفطار في الوادي الجديد الساعة 6:15 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في المنوفية

عدد ساعات الصوم في المنوفية 13:38 ساعة

موعد الإفطار في المنوفية الساعة 6:02 مساء

عدد ساعات الصوم وموعد الإفطار في القليوبية

عدد ساعات الصوم في القليوبية 13:38 ساعة

موعد الإفطار في القليوبية الساعة 6:01 مساء