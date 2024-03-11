«مياه القاهرة» تطلق مسابقة طوال شهر رمضان.. 3 شروط للفوز بالجائزة
كتب:
سلامة عامر
11:18 ص | الإثنين 11 مارس 2024
مسابقة شركة المياه
أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة مسابقة رمضانية، بعنوان «رشيدة في رمضان»، موضحة عبر منشور لها على فيسبوك أنه سيجرى اختيار الفائز عن طريق «السحب»، وفقا للشروط التالية:
- الإعجاب والمتابعة للصفحة والمنشور.
- إعاده نشر للفيديو و كتابة تعليق بالإجابة الصحيحة.
- صاحب أكبر عدد من التعليقات بالإجابة الصحيحة على نفس البوست.
عناوين وأرقام هواتف مراكز خدمة العملاء
وتستعرض«الوطن »عناوين وأرقام هواتف مراكز خدمة العملاء بمختلف المناطق الواقعة بنطاق عمل شركة مياه الشرب في القاهرة:
مركز خدمة العملاء في الزيتون
العنوان: 9 شارع نصوح – الزيتون
التليفون: 26547277
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في وسط المدينة
العنوان: 42 ش رمسيس أمام مسجد الفتح
التليفون: 25791588
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في الوايلي
العنوان: ميدان الفردوس ـ نهاية أحمد سعيد
التليفون: 24849825
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في بهتيم
العنوان: شارع بهتيم العمومي أمام سوق بهتيم شبكات بهتيم
التليفون: 48241777
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في مدينة نصر
العنوان: طريق الأوتوستراد أمام جامعة الأزهر والمركز الدولي للمؤتمرات
التليفون: 24023034- 22614731
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في الخلفاوي
العنوان: شارع 9 معمل الألبان الخلفاوي مطلع كوبري أبو وافية
التليفون:22009525
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء
مركز خدمة العملاء في المعادي
العنوان: شارع وادي النيل من كورنيش النيل المعادي
التليفون: 25384920
مواعيد العمل: من 8 صباحا حتى 4 مساء