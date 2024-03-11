موعد عرض الحلقة 1 مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي.. بطولة روجينا

أعلنت قناة سي بي سي، موعد عرض الحلقة 1 مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا، والعديد من المسلسلات الأخرى التي تعرض عبر الشاشة على مدار شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة 1 مسلسل سر إلهي وفق الإعلان الرسمي للقناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل سر إلهي

ويأتي موعد عرض الحلقة 1 مسلسل سر إلهي على قناة CBC، في الساعة 12 مساءً، والإعادة الأولى 6:30 صباحًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة 11:30 صباحا.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم وأحمد بدير ومحمد ثروت ونهى عابدين وصلاح عبد الله.

قصة مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، حول «نصرة»، التي تعاني صراعا كبيرا عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.