يتزايد البحث على موعد عرض الحلقة من مسلسلات رمضان، لمتابعتها من البداية في مواعيد العرض الرسمية، حيث تعرض بعض المسلسلات في الليلة الأولى من رمضان، وخلال هذا التقرير موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي CBC.

موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل سر إلهي

وبالنسبة لموعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي CBC، تقوم قناة CBC الليلة بعرض الحلقة الأولى لمسلسل سر إلهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024، وتكون الإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

ويعرض مسلسل سر إلهي عبر قناة سي بي سي حصريا، ومنصة واتش إت watch it الإلكترونية، ويغلب على المسلسل الغموض والإثارة التشويق.

قصة مسلسل سر إلهي

أوضحت عدة لقطات من إعلان مسلسل سر إلهي، حبس روجينا «نصرة» بالإضافة إلى الصراعات وتغير شخصيتها بعد الأزمة التي تتعرض لها.

ويناقش المسلسل المشكلات العائلية والأخلاقية في المجتمع، تقع جريمة قتل وتبدأ مهمة البحث عن القاتل، وتواجه «نصرة» صراعًا كبيرًا، وغدر من أقرب أصدقائها لتقرر بعدها الانتقام من الظالم، حتى يتم كشف الحقيقة والقبض على المتهم.