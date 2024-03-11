ناقد رياضي: حسام حسن لا يضع الأندية وألوان «التيشيرتات» في حساباته

تحدث عبد الحميد فراج، الناقد الرياضي، عضو رابطة النقاد الرياضيين، عن إعلان قائمة المنتخب المصري، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، لخوض دورة ودية في شهر مارس الجاري بدولة الإمارات، مؤكدا أن حسام حسن، المدير الفني، لا يضع في حساباته الأندية وألوان التيشيرتات.

قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت كبيرة

وقال الناقد الرياضي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رشا مجدي وأحمد دياب، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت كبيرة من انضمام بعض اللاعبين، مشيرا إلى أن «كل إعلان لقائمة المنتخب الوطني، سواء مع مدير فني مصري أو أجنبي، بيكون فيها بعض الانتقادات والملاحظات حول اللاعبين المنضمين إلى القائمة، وده شيء طبيعي».

وأوضح «فراج» أن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسني، أكد أن عدم ضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جاء بناء على رغبة اللاعب العائد من الإصابة تدريجيا، خلال الفترة الحالية.

ناقد رياضي: ما يهم حسام حسن الرؤية الفنية فقط

ونوه عضو رابطة النقاد الرياضيين، إلى أن حسام حسن لا يضع في حساباته الأندية وألوان التيشرتات، لكن كل ما يهمه فقط هو الرؤية الفنية للعناصر المختارة بشكل فردي، ولا يضع عامل السن في حساباته.

وشدد عبد الحميد فراج، على أن مباراة نهائي كأس مصر الماضية بين الأهلي والزمالك، ستؤثر بشكل نفسي ومعنوي على اللاعبين، لافتا إلى أن «هناك اختيارات من النادي الأهلي عليها علامات استفهام كبيرة، وأبرزها أكرم توفيق ومحمد مجدي قفشة وأحمد نبيل كوكا».