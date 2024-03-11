ضبط متهمين بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر فيس بوك

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر فيس بوك، تروج لبيع عبوات سائل مسيل للدموع.

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (طالب) وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته «7 عبوات سائل مسيل للدموع»، واعترف بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها في عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر.

وأضاف بالتحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وأمكن ضبطه وبحوزته 12 عبوة سائل مسيل للدموع، صاعق كهربائي، وأقر بإنشاء صفحة على فيس بوك، واستخدامها في عرض وترويج المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.