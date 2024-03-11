«مياه المنيا» تكرم فريق كرة القدم الفائز ببطولة الشركة لوجه قبلي

استقبل المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فريق كرة القدم الخماسي بالشركة، لتهنئتهم بالفوز في المباراة النهائية على فريق مودرن جاز بنتيجة 3/1؛ بعد أن حصدوا كأس البطولة وتصدروا مجموعة وجه قبلي.

رفع الروح المعنوية لفريق كرة القدم

وجاء التكريم بحضور المحاسب محمود أسامة نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة هبة بدوي رئيس القطاع التجاري، ومسئولي اللجنة الرياضية والنقابة بالشركة.

وأكد رئيس مياه المنيا أن مثل هذه المشاركات الرياضية ترفع من الروح المعنوية للعاملين بالشركة، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات للتدريب المستمر للاستعداد للبطولات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية.

الشركة في المركز الأول لبطولة كرة اليد

جدير بالذكر أن الشركة حصلت أيضًا على المركز الأول في بطولة كره اليد على مستوى الوجه القبلي، وكذلك المركز الثاني في السباحة وكمال الأجسام في نفس الفعاليات والصعود إلى نهائي بطولة الجمهورية للشركات التي ستقام في سبتمبر 2024.