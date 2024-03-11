«الأوقاف» للمؤذنين: ضرورة مراعاة فروق توقيت أذان صلاتي المغرب والفجر

شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والمؤذنين والعاملين بالمساجد على ضرورة مراعاة فروق توقيت آذان الصلوات الخمس خلال شهر رمضان، خاصة صلاتي المغرب والفجر، وفقا للتوقيتات التي وردت إلى الوزارة من قبل هيئة المساحة المصرية عبر دار الإفتاء المصرية.

وحرص وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على كتابة هذا التنبيه المهم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أهمية الالتزام بفروق التوقيت في الأذان، مع تحري ذلك جيدًا في جميع الأوقات، والتحقق التام من موعد أذان المغرب وأذان الفجر وفق فروق التوقيت المبينة بالجداول المرفقة.