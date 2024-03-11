«محافظ المنوفية»: توفير 164 فرصة عمل للشباب خلال شهر فبراير

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن توفير 164 فرصة عمل للشباب خلال شهر فبراير الماضي وذلك من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وبالتنسيق مع المصانع وشركات القطاع الخاص، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوي الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ترشيح وظائف للشباب

وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقي طلبات الراغبين بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحصول على وظائف بالقطاع الخاص، جرى تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب (المؤهلات – غير المؤهلات) بمختلف التخصصات وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص بمختلف الجهات المعنية بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية والحد من البطالة.

الحد من البطالة

ووجه محافظ المنوفية، إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بضرورة التواصل الدائم والمباشر مع كافة شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك وفقاً للإشتراطات والضوابط المنظمة بهذا الشأن.