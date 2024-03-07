عضو بـ«النواب»: قرار «المركزي» خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل للشباب.

خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات

وأضافت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي؛ لا سيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.

وأشارت إلى أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.

استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة

وتابعت أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في المواني، مثل المواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

وأوضحت إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.