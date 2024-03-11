إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء في العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة المباني والأسوار المخالفة، التي بُنيت بدون ترخيص، بالإضافة للتعديات على أراضي الدولة.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أن حملة مكبرة مكونة من السكرتير العام، والإدارة الهندسية، وقسم المتابعة والمخالفات، شنوا حملة مكبرة على البيوت والأسوار والأحواش بمناطق المساعيد، وخدمات الزهور وظلال النخيل، وحي السمران بوسط المدينة

ملاحقة المعتدين على أراضي الدولة

وأضاف مجلس المدينة، أنه جرى إزالة ما يقرب من 22 مخالفة ما بين أسوار ومنازل، وجرى عمل محاضر للمخالفين، ولعمليات البناء بدون ترخيص، والمعتدين على أراضي مملوكة للمرافق الحكومية، سواء المياه والكهرباء.

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن الحملات مستمرة على جميع المناطق، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لملاحقة المعتدين على أراضي الدولة.

تسجيل محاضر للمخالفين

وأضاف رئيس مجلس المدينة، أنه جرى ملاحقة عدد من المتعدين على أراضي مملوكة لشركة المياه والصرف الصحي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتحذير الأهالي من سكان تلك المناطق، من الاعتداءات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص بميع خدمات المدينة، سواء غرب أو جنوب المدينة.