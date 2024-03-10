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توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
04:26 م | الأحد 10 مارس 2024
ديوان عام محافظة شمال سيناء

ديوان عام محافظة شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شريف الغزناوي، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، ناصر شومان، رئيس قطاع القناة وسيناء.

جهود البنك الزراعي

وثمن المحافظ الدور الذي يقوم به البنك في محافظة شمال سيناء، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها البنك برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

دعم المحافظة بعدد من الكراتين للمستحقين

أكد شريف الغزناوي، رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري، علي دعم المحافظة بعدد ألفين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بشمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، منهم ألف كرتونة لتوزيعها على المستحقين بمركزي الحسنة ونخل، وألف كرتونة لتوزيعها في باقي مدن المحافظة طبقًا لتوجيهات المحافظ.

إنشاء فرع للبنك الزراعي بوسط سيناء

أعلن «الغزناوي»، إنشاء فرع للبنك الزراعي في منطقة وسط سيناء لدعم المزارعين في المنطقة، وتقديم قروض بقيمة 10 ملايين جنيه للمُزارعين وأصحاب المهن الحرفية وأهالي وسط سيناء بفائدة متناقصة 5%، تحت شعار «باب رزق»، لافتًا إلى أنه في حالة انتظام المنتفع في سداد أقساط القرض سيتم إعفاءه من الفائدة.

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