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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:33 ص | الإثنين 11 مارس 2024
احد مساجد شمال سيناء

احد مساجد شمال سيناء

ساعات قليلة تفصلنا عن تناول السحور وموعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024، أول أيام شهر رمضان، إذ أعلنت هيئة المساحة المصرية في بيان لها، إمساكية رمضان 2024 في المحافظة، متضمنة موعد صلاة الفجر وشروق الشمس وباقي الفروض المختلفة، فضلًا عن إعلانها عدد ساعات الصوم اليوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريدون معرفته عن موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024 ومواقيت الصلاة بالتفصيلإضافة إلى موعد شروق الشمس.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الاثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان، سيكون في تمام الساعة 4:33 صباحًا، بينما يبدأ السحور من الساعة 2:10 بعد منتصف الليل، فيما يبدأ الإمساك في تمام الساعة 4:10 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 11-3-2024 في رفح الجديدة بشمال سيناء، تبلغ نحو 13 ساعة و39 دقيقة، على أن يكون موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:53 صباحًا، وأذان العصر في تمام الساعة 3:16 مساءً، والمغرب في تمام الساعة 5:49 مساءً، والعشاء في تمام الساعة 7:7 مساءً.

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