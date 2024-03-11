موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 علي قناة CBC اليوم.. مفاجآت غادة عبد الرازق

تحمسّ قطاع كبير من الجمهور لمتابعة مسلسل صيد العقارب الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعد طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرمو التشويقي له، ومع انطلاق موسم الدراما الرمضانية 2024، يتساءل الجماهير عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 1 على قناة CBC اليوم، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

أعلنت قناة CBC موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 1، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ التي ستبدأ في تمام الساعة الـ 7.30 طوال شهر رمضان الكريم 2024.

وفيما يخص مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب، أشارت قناة CBC إلى أن إعادة المسلسل سيكون في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

أماكن صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار تشويقي حول امرأة تعمل في تجارة العقارب، من خلال استخلاص سمها وبيعه، وهو الدور الذي تقوم به الفنانة غادة عبد الرازق، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تجارة صيد العقارب واستخلاص سمها، قال إبراهيم إبراهيم، مؤسس شركة لاستخلاص سم العقارب، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يعتمد على فريق عمل مدرب لاصطياد العقارب من الأماكن الزراعية في الدلتا، وكذلك من عدد من الأماكن الصحراوية على رأسها صحراء سيناء، كما يقوم فريقه باصطياد العقارب من قرية أبو سمبل في أسوان.

وأضاف: «نعتمد على طريقة الصعق الكهربائي لصيد العقارب وذلك باستخدام جهاز خاص، ويبلغ سعر جرام سم العقارب ما يزيد عن 10 آلاف دولار».