مسلسل صيد العقارب الحلقة الأولى.. الجمهور يتوقع عودة قوية لغادة عبدالرازق

صراع بين الخير والشر، تقوده غادة عبدالرازق في مسلسلها صيد العقارب، والذي تذاع أولى حلقاته بعد ساعات قليلة، انطلاقًا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان 2024، على أن يذاع عبر شاشة قنوات «CBC» في السابعة والنصف مساء.. فماذا ينتظر غادة عبدالرازق في الحلقة الأولى وفقًا للتوقعات من برومو وكواليس الحلقات؟

ما توقعات الجماهير لأولى حلقات مسلسل صيد العقارب؟

من المتوقع أن تكون بداية مسلسل صيد العقارب، الذي تقوم ببطولته غادة عبدالرازق، بتقديم الشخصيات الرئيسية وشرح علاقاتها ببعضها البعض، خاصة أن تسلسل الأحداث سيشهد صراعًا متشابكًا، على أن يبدأ الصراع بين عائلة الدكتورة عايدة وعائلة أحمد رياض الخولي.

مسلسل «صيد العقارب» يعد أحد أكثر المسلسلات المنتظرة في رمضان 2024، إذ نجح البرومو في جذب انتباه عدد كبير من الجماهير، التي تنتظر عرض المسلسل لمعرفة المزيد عن أحداث المسلسل، وذلك وفقًا للتفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

توقعات الجمهور لمسلسل صيد العقارب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور مع مسلسل صيد العقارب، متوقعين عودة قوية لغادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني، إذ علق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متشوق جدًا لمسلسل صيد العقارب، غادة عبد الرازق ممثلة موهوبة جدًا، ودايما بتقدم مسلسلات قوية، أكيد هيكون من أحسن مسلسلات رمضان»، فيما أضافت أخرى: «أخيرًا غادة عبد الرازق ترجع للدراما الرمضانية اتوحشناها مسلسل صيد العقارب هيكون مفاجأة رمضان أكيد».

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم المتميزين، منهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.