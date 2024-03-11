طريقة عمل الكفتة المحمرة بالقسماط.. وصفة سريعة ولذيذة

تعتبر الكفتة المحمرة بالبقسماط واحدة من الأطباق الشهية والمحبوبة في مختلف المطابخ حول العالم، وتمتاز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، كما أنها تقدم بنكهة فريدة ومتنوعة، ويمكن إضافة توابل وبهارات مختلفة لتناسب الذوق الشخصي، و تعتمد طريقة تحضير الكفتة المحمرة بالبقسماط على استخدام اللحم المفروم بشكل أساسي، ويمكن تنويع المكونات الأخرى بحسب الرغبة مثل البصل المفروم، الثوم، البقسماط، البيض، والتوابل المفضلة.

طريقة عمل الكفتة المحمرة بالبقسماط للشيف فاطمة أبو حاتي

وترغب العديد من النساء في معرفة أفضل وصفات طريقة عمل الكفتة المحمرة بالبقسماط ، ونقدمها لكم خلال السطور التالية، وفقا لوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

وصفة سريعة: كفتة البقسماط لخمسة أفراد في 20 دقيقة!

وتتكون مقادير عمل الكفتة المحمرة بالبقسماط، وتكفي أسرة مؤلفة من 5 أفراد، ويستغرق تحضيرها 20 دقيقة، بينما يستغرق الطهي نحو 10 دقائق فقط ، إليكم المكونات المطلوبة:

كيلو من اللحم المفروم

2 بصلة مفرومة ناعمة

حزمة من البقدونس المفروم ناعما

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة

3 بيضات متوسطة الحجم

كوب من الدقيق

اثنان كوب من البقسماط

بالنسبة لطريقة عمل الكفتة المحمرة بالبقسماط، يستغرق التجهيز والتحضير حوالي 30 دقيقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- في وعاء كبير، يُضع اللحم المفروم والبصل المفروم المصفى من الماء، ويُخلطان جيدًا معًا.

- توضع البهارات والملح والفلفل الأسود والكمون على الكفتة ويُعجن الخليط جيدًا.

- يُوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

- يشكل الخليط على شكل كور متوسطة الحجم.

- في طبق، يُخفق البيض ثم يُغمس الكفتة فيه ومنها في الدقيق وبعد ذلك في البقسماط.

- أخيرًا، توضع الكفتة في مقلاة بها زيت كثير وتُحمَّر حتى تأخذ اللون الذهبي.

- تُوضع الكفتة في صينية بها منديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.