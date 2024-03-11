إمساكية رمضان 2024 في العراق.. اعرف مواعيد السحور

جدول إمساكية رمضان 2024 في العراق، إضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور في الولايات العراقية، ما يسهل على المسلمين تنظيم مواعيدهم، بما في ذلك صلاة التراويح التي يتطلع المسلمون إلى أدائها في شهر رمضان في جميع أنحاء العالم.

إمساكية رمضان 2024 في العراق

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2024 في العراق ومواعيد الصلوات خلال الشهر المبارك.

وأعلنت العراق، أمس، أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يصادق 11 مارس، وقامت أمس أول صلاة للتراويح عقب الانتهاء من فريضة صلاة العشاء، بحسب ما ذكره معهد البحوث الفلكية.

إمساكية رمضان 2024 في العراق

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 العراق، يصادف آخر أيام شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، 9 أبريل، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء، 10 أبريل من العام الحالي.

وتأتي إمساكية رمضان 2024 في مدينة بغداد فيكون الإمساك الساعة 4:56 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:10 مساءً.

أما عن إمساكية رمضان 2024 في مدينة الموصل فيأتي الإمساك عند الساعة 4:58 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:12 مساءً.

وعن مدينة النجف فتأتي إمساكية رمضان عند الساعة 4:57 صباحًا والإفطار عند الساعة 6:08 مساءً، ومدينة كركوك تأتي عند 4:54 صباحًا والإفطار 6:07 مساءً.