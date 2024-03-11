مسلسل سر إلهي الحلقة 1 بطولة روجينا.. «نصرة» تتورط في جريمة قتل

نشرت قناة سي بي سي، برومو عن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1، وسط ترقب الجمهور لموعد عرض أولى حلقات المسلسل الذي تجسد بطولته الفنانة روجينا.

ويعرض مسلسل سر إلهي الحلقة 1 اليوم في بداية انطلاق السباق الدرامي الرمضاني، وتجسد الفنانة روجينا شخصية «نصرة»، حيث تتعرض للحبس في أحداث المسلسل، ما يغير شخصيتها كثيرا وتتوالى أحداث المسلسل في إطار تشويقي.

موعد عرض مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا

مسلسل سر إلهي الحلقة 1 تعرض على قناة سي بي سي CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024، وتكون الإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا، كما يعرض على منصة واتش إت watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل سر إلهي

ويناقش مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، المشكلات الأخلاقية في المجتمع، وفي بدايته تقع جريمة قتل ليتم البحث عن القاتل، وتواجه «نصرة» صراعًا كبيرًا وغدر من أقرب أصدقائها لتقرر بعدها الانتقام من الظالم.