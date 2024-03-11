ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الماء يوميا في رمضان؟.. «تجنب هذه العادة»

يُعدّ الإفطار على الماء في رمضان من العادات الشائعة التي يداوم عليها بعض الصائمين خلال شهر رمضان، إذ يتسبب العطش الذي يصيب الصائم بنهار رمضان في الإفطار على كمية كبيرة من الماء تزيد عن كوب أو أكثر بدلًا من تناول التمر أو العصائر وهو ما يمكن أن تكون أضراره أكثر من فوائده.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الماء يوميًا؟

الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن» يقول إنّ الإفطار على الماء يوميًا يكون له العديد من الفوائد، إلا أنّه إذا زاد شرب الماء على الإفطار يوميًا عن الكمية المسموح بها قد يصيب الجسم بالعديد من الأضرار المتمثلة في الآتي:

- الشعور بالتعب والإرهاق بعد الإفطار على الماء مباشرة.

- قد يُعاني بعض الأشخاص من تلبك في المعدة بعد الإفطار على الماء، ويرجع ذلك إلى أن المعدة تكون في حالة راحة طيلة فترة الصيام، ثم تتعرض لصدمة دخول كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، لذا يُنصح بشرب الماء ببطء على مدار 15-20 دقيقة لتجنب حدوث تلبك في المعدة.

- قد يُعاني بعض الأشخاص من النفخة بعد الإفطار على الماء، ويرجع ذلك إلى أن الماء يملأ المعدة، مما قد يُسبب ضغطًا على الجهاز الهضمي.

وينصح «الحوفي» الصائمين بالإفطار على التمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة غنية بالسكريات البسيطة بعد 15-20 دقيقة، كما ينصح بشرب الماء ببطء على مدار 15 إلى 20 دقيقة وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

فوائد شرب الماء

أما تناول المياه بطريقة معتدلة على مدار اليوم له العديد من الفوائد التي تتمثل في الآتي بحسب «الحوفي»:

- يساعد شرب الماء على معدة فارغة على إعادة ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، مما يُحسّن من وظائف الأعضاء ويُقلّل من الشعور بالتعب والإرهاق.

- امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الطعام.

- تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يُسهّل عملية الهضم ويُقلّل من أعراض عسر الهضم.

- طرد السموم من الجسم عن طريق الكلى والتقليل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

- يُساعد الماء على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُحسّن من المزاج ويقلل من الشعور بالقلق والتوتر.