تحذير من الإفراط في شرب الماء خلال السحور.. ماذا يحدث لجسمك؟

يعتقد البعض أن شرب كميات كبيرة من الماء في وجبة السحور يساعد على عدم الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، إلا أن ذلك التصرف خاطئ ويسبب العديد من المشكلات الصحية، وفقًا لما أكده الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس.

أضرار الإفراط في تناول الماء خلال السحور

وأضاف الحوفي في تصريح لـ«الوطن»، أنّ شرب كميات كبيرة من الماء في السحور يتسبب في كثرة التبول خلال فترات متقاربة ما يتسبب في الشعور بالقلق أثناء النوم، كما يسبب شرب كميات كبيرة من الماء حدوث خلل في نسبة الصوديوم في الدم، وبالتالي تبدأ المعاناة من أعراض الصداع والغثيان والإرهاق، فضلًا عن حدوث تضخم الخلايا التي تُحدث أضرارا جسيمة في أنسجة العضلات.

ولتجنب تلك المخاطر قدم الحوفي مجموعة من النصائح الغذائية التي يجب مراعاتها خلال شهر رمضان، كالتالي:

- تناول الماء على دفعات ما بين فترة السحور والإفطار.

- تناول 10 أكواب من الماء على الأقل بين السحور والإفطار، ما يساعد على عدم حدوث جفاف للجسم.

- تناول الفواكه الغنية بالماء لأنها تعمل على إفرازها تدريجيا في الجسم خلال الصيام.

- توزيع شرب السوائل والعصائر بين الفطور والسحور وتناول الكميات المناسبة منها.

- تجنب تناول مشروبات الكافيين قدر الإمكان ؛ لأنها تعمل على تنشيط المثانة كما تسبب السلس البولي.

أهمية تنوع العناصر الغذائية

وبجانب هذا، أكد أستاذ علم الأغذية، ضرورة تنوع العناصر الغذائية التي نتناولها خلال وجبتي السحور والإفطار، على أن تتضمن الحبوب الكاملة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والفواكه، كما نصح بعدم الإفراط في تناول الطعام وتجنب الأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية، مع التأكيد على أهمية ممارسة النشاط البدني خلال شهر رمضان، كالمشي والتمارين الرياضية الخفيفة.