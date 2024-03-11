باحثة سياسية: مساعي مصر لوقف حرب غزة لم تتوقف.. ونتنياهو غير مهتم بالمحتجزين

قالت نور عودة، كاتبة وباحثة سياسية فلسطينية، إنَّ العدوان الإسرائيلي يهدد استمرار وجود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويهدد القضية الفلسطينية برمتها.

وأضافت في مداخلة لها على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ إسرائيل لا تشعر بالضغط الكافي حتى الآن لـ وقف العدوان والتعامل بشكل إيجابي مع مساعي الوسطاء، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وتابعت: «ثمة خطورة شديدة من استمرار العدوان وتصعيده في الأسابيع المقبلة، خاصةً إن أخذنا في عين الاعتبار بعض التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء دولة الاحتلال في الساعات الماضية لوسائل إعلام أمريكية، فقد قال إن القتال سيستمر أسبوعين أو 3 وربما أكثر منذ بداية الحرب، فهو يحاول شراء الوقت، وهو غير مهتم بتحرير المحتجزين».

وأكدت أن مساعي مصر وقطر لم تتوقف من أجل وقف الحرب ووقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمشكلة تكمن في أن إسرائيل لم تدفع ثمنا حتى الآن على كل ما تقترفه من جرائم، وبالتالي لا تشعر بالحاجة بالتفاعل مع مساعي وقف الحرب بشكل إيجابي.