تراجع سعر العدس الأصفر بأكثر من 3 جنيهات.. اعرف الكيلو بكام؟

أعلنت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار العدس الأصفر المعبأ اليوم الاثنين 11-3-2024 بنحو 4.93% ليسجل سعر الكيلو 68.32 جنيه متراجعًا 3.54 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

سعر العدس الأصفر اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر العدس الأصفر المعبأ في الأسواق اليوم الاثنين 11-3-2024، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر العدس الأصفر بنحو 3.54 جنيه في الكيلو، بعد أن سجل سعر الكيلو اليوم 68.32 جنيه، مقارنة مع أسعار أمس 71.86 جنيه للكيلو.

سعر العدس الأصفر

وتراجع سعر العدس الأصفر بنحو 1.43 جنيه في الكيلو، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 69.75 جنيه.