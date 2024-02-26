البس «الحبرة» وتذوق العدس والشلولو.. تراث إسنا في المتحف القومي للحضارة

يرتدى النساء «الحبرة» حول أجسادهن، ويقدمن شوربة العدس والفطير للسياح، من مختلف دول العالم، ليعبرن عن تراث بلدهن القديم، فى محاولة لإطلاع الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية، على مدينة إسنا، إذ يقفن فى مشهد مشرف يقصصن الحكاية بمختلف لغات العالم، ويزينه لعب الرجال لـ«التحطيب» فى ساحة المتحف.

نشأت مؤسسة «تكوين» فى عام 2009، بهدف العمل على التطوير العمرانى، والحفاظ على التراث المصرى الموجود فى مختلف المحافظات، ليقع الاختيار على مدينة إسنا، التى تبعد بعض الكيلومترات عن محافظة الأقصر، لترميم الأماكن الأثرية التى تحتوى عليها، وخلق فرص للعاملين بها، بالشراكة مع المعونة الأمريكية ووزارة السياحة ووزارة التعاون الدولى، حسب إبراهيم عبدالغنى مدير التسويق والاتصال بمؤسسة «تكوين»، فى حديثه لـ«الوطن»: «المشروع اسمه ديسكفر إسنا لتطوير مدينة إسنا».

تهدف المؤسسة إلى عودة الشكل التراثى لمدينة إسنا

تهدف المؤسسة إلى عودة الشكل التراثى لمدينة إسنا، خاصة المعمارى القديم، ومنه ترميم معبد «خنوم»، أحد المعابد الأثرية المهملة، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على التراث المادى، مثل الأكلات، إذ تشتهر المدينة بشوربة العدس.

تتميز مدينة إسنا بأنواع مختلفة من التراث، ورغم ذلك كانت مهملة، ولم يُلقَّ الضوء على الكنوز الموجودة فيها، واحتوائها على معابد كثيرة، بداية من عهد المصريين القدماء، مروراً بالحضارات التالية: «فيه محافظات كتيرة موجود فيها تراث إسلامى وفرعونى، لكن إسنا مختلفة تماماً، فيها كم كبير من الثقافات والحضارات».

تراث إسنا فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية

أعلنت المؤسسة عن معرض «تراث إسنا»، فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية بمحافظة القاهرة، للتعريف بإسنا والثقافات الموجودة بها، واستمرت فعاليات المعرض لمدة يومين، بالتعاون بين مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة بمدينة إسنا، ومبادرة تراث المحافظات فى المتحف، بدعم من وكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر ووزارة التعاون الدولى.

يُعد المعرض احتفاءً بتراث وثقافة إسنا، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها معرض الصور، الذى تضمن عرضاً للمنتجات اليدوية والملابس التقليدية وأدوات التحطيب، مع تقديم المأكولات المحلية التى أظهرت النسيج الثقافى الغنى للمدينة.

الزى الشعبى والتراثى للتعريف بتراث إسنا

استعانت المؤسسة بتراث إسنا الحقيقى، منها ملابس بعض أهالى إسنا، مثل «الحبرة»، وهى الزى الشعبى والتراثى للنساء هناك، عبارة عن وشاح أسود اللون، وليست به أى نقوش أو تطريز، يصل طوله إلى عدة مترات، ويُلف حول أجساد النساء، بالإضافة إلى تقديم المأكولات المحلية، التى تشتهر بها مدينة إسنا مثل السخينة، الشلولو، القرطم، والفطير: «إسنا غنية بالتراث والأكلات القديمة، اللى فيه ناس كتير ماتعرفهاش، فيه ناس من الأهالى كانوا موجودين ولابسين الزى بتاعهم، وناس تانية بتقدم الأكل التراثى».

يُعد المعرض نافذة للاطلاع على ثقافة أهالى إسنا، خاصة أن عدداً كبيراً من المصريين لم يعرفها جيداً، وسيطرت على المشهد أسئلة السياح من مختلف دول العالم، الذين يرون أشياءً لأول مرة: «الناس كانت مبسوطة جداً، وفيه تفاعل لطيف من السياح، وبيكتشفوا إيه هى إسنا».